Wel even zelf de wc poetsen, in de Van Gogh Kerk

ETTEN-LEUR - Een bezoek aan de Etten-Leur City Shop en de Van Gogh Kerk ziet er anders uit dan gebruikelijk. Wie in de shop zijn pincode in moet tikken om souvenirs af te rekenen, krijgt bijvoorbeeld het vriendelijke verzoek een handschoen aan te trekken. En als je het toilet in de kerk gebruikt, vinden de vrijwilligers het wel zo fijn als je die ook even zélf afneemt met een doekje.

Maar na de stevige beperkingen van de ‘intelligente lockdown’ in maart en april voelen zulke maatregelen als relatief kleine afwijkingen van het oude normaal, waar zoveel mensen naar terug willen. Ook de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur en zijn bijna veertig vrijwilligers zijn vooral blij dat er weer leven in de brouwerij is.

Quote Bijna al onze vrijwilli­gers behoren zelf tot een risico­groep, maar mensen wilden graag weer aan de slag

,,Bijna al onze vrijwilligers behoren tot een risicogroep, een extra reden om maatregelen als de anderhalve meter goed in de gaten te houden”, zegt secretaris Luci de Weert. ,,Maar: de meeste van onze vrijwilligers wilden juist zelf graag aan de slag. De blijdschap overheerst.”

In de Etten-Leur City Shop zijn het toeristisch informatiepunt en het Van Gogh informatiepunt gevestigd. In de kerk kunnen mensen meer te weten komen over de band tussen Vincent van Gogh en Etten-Leur. Sinds 3 juni ontvangen beide weer bezoekers. En dat loopt prima, vertelt De Weert.

Acht bezoekers per uur

,,Wat er anders is? De kaartverkoop voor de kerk verloopt nu via internet, een verplichting vanuit de overheid. Maximaal acht bezoekers per uur, zodat mensen goed afstand kunnen houden. Maar als we heel eerlijk zijn: als wij acht bezoekers op een dág hebben, vinden wij dat al heel netjes. We zijn maar een klein museum. Dus voor ons vormt dit bezoekersmaximum in de praktijk geen beperking.”

Toch kan nog niet alles zoals de stichting het graag zou willen. De petit cinema, waar bezoekers normaal een film over Van Gogh kunnen bekijken, blijft bijvoorbeeld nog even buiten gebruik. ,,Want dat is een kleine afgesloten ruimte die we niet kunnen ventileren en moeilijk kunnen desinfecteren.” Ook de groepsrondleidingen met een gids blijven nog even uit beeld.

Looplijnen en desinfectiemiddel

Maar de grootste wijzigingen zijn op dit moment zichtbaar in de city shop. ,,Daar mogen nu maximaal drie personen binnen, het is daar veel krapper. We hanteren er duidelijke looplijnen en werken veel met desinfectiemiddel.”