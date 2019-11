Wel een lopertje van 1 jaar, maar die man uit India kwam niet

Meer vrouwen

In de beginjaren van het evenement, toen het nog de Herfstmarathon heette, was die afstand het populairste onderdeel. Nu schrijven de meeste deelnemers zich in voor de 10 kilometer. ,,Die trend zien we al een paar jaar‘’, vertelt Van Oevelen. ,,De 10 kilometer trok dit keer ruim 1100 deelnemers. Op de halve marathon zijn vorig weekend ongeveer duizend mensen gestart, bij de hele marathon waren het er ongeveer 350.‘’ De 5 kilometer en de vooral erg knusse familieloop trokken ook enkele honderden deelnemers. De jongste deelnemer bij de familieloop was 1 jaar oud.

Helpende handen

,,We hebben die dag toch ongeveer vierhonderd mensen nodig. Tot nu toe is het gelukt om zoveel vrijwilligers te vinden, dat we geen concessies hoeven te doen aan het veiligheids- en verzorgingsniveau dat we willen. Maar we moesten wel voor het tweede jaar op rij verkeersregelaars inhuren, omdat we daarvoor niet genoeg vrijwilligers konden vinden. Ze zijn er gelukkig wel, maar we merken wel dat de zoektocht steeds iets lastiger wordt.‘’