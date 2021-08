Wegen even dicht voor Omloop Liesbos

Schaarste in fietsen­land, wachtlijs­ten voor populaire modellen lopen op: ‘Soms tot wel twaalf maanden’

15 augustus ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Nog snel een nieuwe fiets kopen voor je brugklasser? Als de maat of kleur niet op voorraad is in de fietsenwinkel, kan het zijn dat je weken of maanden moet wachten: ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”