'Weet u: arbeidsmigranten zijn gewoon mensen'

U hebt met hotel-café-restaurant plus wijnwinkel Het Witte Paard, bistro, bar en hotel Vincents, pannenkoeken- en luxe restaurant De Hoge Neer in Etten-Leur, én Hotel Port of Moerdijk langs de A16 al een aardig horeca-imperium opgebouwd. En daar blijft het niet bij, gezien uw plannen met hotel Port of Moerdijk. Waarom wilt u dan geen horeca-tycoon genoemd worden? Dat bent u toch?

,,Ik ben herbergier. Dat woord omvat alles. Wij - mijn vrouw Sheila, zoon Morris, dochter Gina en toekomstige schoonzoon Roeland - herbergen mensen op alle fronten - of ze nou eten, drinken of slapen. Wij herbergen mensen om ontmoetingen tot stand te brengen. Al is het maar met een kop koffie samen, vlak voordat ze gaan werken. Even een momentje. Dat werkt toch altijd beter dan Facebook."

U gelooft nog in echte ontmoetingen, van vlees en bloed.

,,Ja, natuurlijk. Kijk, je kunt wel contact met elkaar hebben via social media, maar er komt toch altijd een moment dat je moet afspreken. Doe je alles online, dan mis je de finesse, mis je de emotie van de ander. Heel veel emoties zitten in gedragingen, mimiek."

Daarom kan ik al luisterend constateren dat u geen geboren Etten-Leurenaar bent. Ik weet dat u 50 jaar geleden in Arnhem geboren bent, maar ook dat is niet echt te horen. Hoe zit dat?

,,Ik heb maar een half jaar in Arnhem gewoond. Daarna ben ik met mijn ouders en mijn oudere broer Quentijn naar Iran verhuisd. Mijn vader was helikopterpiloot. "

Geen gezellig land, Iran, om op te groeien. Zeker niet in die tijd.

Zo'n bijzondere jeugd laat sporen na. Wat heeft u ervan geleerd of aan overgehouden?

,,Mijn wijze van ondernemen als herbergier. Mijn ouders waren echt sociale mensen die verschrikkelijk goed konden entertainen. Dat doe je als expats onderling in het buitenland: elkaar entertainen. Ik ben nogal analytisch ingesteld: ik heb een beetje op afstand gekeken hoe het ging. Dat is mijn kracht, denk ik. Ervoor zorgen dat mensen het naar hun zin hebben."

U bent na uw opleiding aan de Hotelschol in Den Haag begonnen als kastelein in het Witte Paard. Hoe ging dat?

,,Mijn ouders hadden er al een succes van gemaakt. Ze zorgden dat er veel verenigingen bij ons onderdak vonden, door - en dat was toen heel nieuw - bijvoorbeeld een dartbord op te hangen. En mijn moeder knipte de gordijnen open, zodat iedereen de cafégasten kon zien zitten. Dat was ongekend in Brabant! Maar toen ik er ging werken en het in 1996 met mijn vrouw Sheila overnam, werd het toch een vechtscheiding. Ik wilde iets anders dan mijn ouders, ik wilde meer. Vooruit kjken, kansen grijpen. Zo heeft het Witte Paard er in 1996 ook een hotelfunctie gekregen."

Een tijd lang is het goed gegaan. U kocht in 2005 het hotel in Etten-Leur dat nu Trivium hotel heet. En toen kwam de recessie.

,,Ja. In 2013 heb ik het moeten verkopen. Ik heb er drie jaar over gedaan om het te verwerken. Wat ik ervan geleerd heb is dat ik nooit iets boven de prijs moet kopen."

Nog even terug naar uw vader. In feite was hij ook arbeidsmigrant, net als de Polen en Bulgaren die straks in uw hotel Port of Moerdijk komen logeren.

,,Ja, in zekere zin wel. Maar er zijn ook verschillen. Bij Port of Moerdijk gaat het om voornamelijk Polen en Bulgaren die hier komen werken voor een half jaar of een jaar. Zij nemen hun families niet mee. Wij moeten er wel voor zorgen dat ze het hier naar hun zin hebben. Medewerkers in dienst nemen die min of meer hun taal, hun cultuur begrijpen. Internet, want het is voor hen natuurlijk heel belangrijk om contact te houden - bijvoorbeeld via skype - met hun gezin, hun familie. Want weet u, het zijn gewoon mensen, net als u en ik..."

Toch is er enige weerstand tegen de komst van 450 migranten, vanuit het dorp Moerdijk.