Weerijs beste politieteam van Nederland

UPDATEETTEN-LEUR/BREDA - Juichende agenten, een apetrotse teamchef, drie even trotse burgemeesters en een voormalig korpschef (Limburg-Noord) die de lach niet van zijn gezicht kreeg. Allemaal dankzij politieteam Weerijs, dat vrijdagavond tot het beste team van het land werd verkozen.

Vooral vanwege zijn enorme energie, creativiteit en positiviteit mag basisteam Weerijs (in Etten-Leur, Zundert en een deel van Breda) zich het beste politieteam van Nederland noemen.

Superlatieven tekort

Directeur Bryan Rookhuijzen van de stichting Waardering Erkenning Politie overhandigde de beker vrijdagavond aan teamchef Jacoline Bolle. Rookhuijzen, maar ook de burgemeesters Paul Depla (Breda), Miranda de Vries (Etten-Leur) en Joyce Vermue van Zundert kwamen superlatieven tekort om het team te prijzen.

Daarbij vielen woorden als maginfique, unique, kracht en dynamiek en dat mocht ook wel eens gezegd worden over de politie in tijden dat ook zij zwaar onder druk staan.

Quote Als de spirit in een team goed is, gebeuren er wonderen. Bryan Rookhuijzen, Oud-korpschef en directeur van de stichting Waardering Erkenning Politie

Een stralende Rookhuijzen, nadat hij Bolle een enorme beker had overhandigd: ,,Zelden zo'n ik zal maar zeggen explosieve energie gezien binnen een team. Dit team bruist. En als de spirit goed is, dan gebeuren er wonderen.”

Bolle prees haar hele team voor de geleverde prestatie: ,,We hebben dit echt samen gedaan en dit gaan we volhouden, ook als we het de komende jaren zwaar krijgen.”

Deze stichting werd in juni 2012 opgericht om de waardering voor de politie te ontwikkelen en verbeteren. Maandelijks wordt een ‘wisseltrofee voor goed politiewerk’ uitgereikt (in mei was die voor Weerijs) en elk jaar wordt een beste team verkozen.

Quote Het is de eerste keer dat een team in Brabant wint. Wilma Bakker, Woordvoerster stichting Waardering Erkenning Politie

De beker werd dit jaar voor de zevende keer uitgereikt. Twee keer eerder won een basispolitieteam, maar nog niet eerder ging de prijs naar Brabant.

Vanwege de coronamaatregelen was er dit jaar geen groot politiegala, maar konden de genomineerde teams en enkele andere genodigden via een live stream naar een programma kijken, waarin de teams zich in filmpjes van twee minuten voorstelden.

Korpschef

Daarna was er een videoboodschap voor het winnende team, ingesproken door korpschef Henk van Essen. Vanwege corona besloot hij niet ter plaatse te komen.

Quote Weerijs is een voortreffe­lijk basisteam. De positieve insteek van de teamleden, ook wanneer de gevaarzet­ting hoog is, is de jury niet ontgaan. Uit het juryrapport

De jury roemde het ‘voortreffelijke basisteam’ Weerijs vanwege 'de creatieve aanpak van de totale veiligheidsproblematiek’, de uitstekende samenwerking met ketenpartners (zoals bijvoorbeeld de gemeente en de GGZ) en de internationale partners in de grensregio.

Tot in Groningen toe toonden teams de afgelopen maanden interesse voor de bijzondere wijze waarop Weerijs jaagt op crimineel vermogen.

Doelstelling van het district (drie basisteams en de districtsrecherche) voor dit jaar was om 1,7 miljoen euro af te pakken van criminelen. De teller staat inmiddels al op 2,5 miljoen.

Quote Natuurlijk ben ik ongeloof­lijk trots. En ik vind het ook echt terecht dat dit team gewonnen heeft. Miranda de Vries, Burgemeester van Etten-Leur

,,Natuurlijk ben ik ongelooflijk trots”, zei burgemeester Miranda de Vries in een reactie op de winst van Weerijs. ,,En ik vind het ook écht terecht dat het team heeft gewonnen. Ze werken keihard. Ze gaan uitdagingen niet uit de weg en denken in kansen en in oplossingen.”

Haar collega's uit Breda en Zundert, die de overhandiging van de beker ook via een videoverbinding konden volgen, deden in enthousiasme niet voor haar onder. ,,Nu weet heel Nederland het. Het beste team is Weerijs.”