Weer zingen, met een dubbel gevoel: ‘Je overziet niet precies waar je mee te maken hebt’

ETTEN-LEUR - Voor Dieneke Bicknese is muziek meer dan een tijdverdrijf: het is haar leven. De coronacrisis hakte er dan ook diep in bij de Etten-Leurse koordirigente. Toch begint ze met een dubbel gevoel aan de eerste repetities, nu de regering de deur weer op een kier zet voor activiteiten van koren.

Bicknese (67) dirigeerde in haar woonplaats door de jaren heen vele koren. Van de vrouwenkoren Giocoso en Voices of the Globe tot het Etten-Leurs Mannenkoor en een dirigentenkoortje bij Sint Frans. Nog altijd is ze actief bij drie lokale koren betrokken: kerstkoor de Merry Singers, het Projectkoor Etten-Leur en het nieuwe koor Ex Ligno.

Ze stuurde de veertien leden van dat laatste koor woensdag meteen een mailtje, na de persconferentie over versoepeling van de coronamaatregelen. Het liefst wil ze volgende week beginnen met een voorzichtige eerste repetitie. Maar van pure blijdschap is geen sprake, zegt Bicknese - hoe erg ze de muziek en de mensen ook gemist heeft.

,,De hele koorwereld zit enorm met alles wat er gebeurt. Veel dirigenten zien geen toekomst meer voor grote koren totdat er een vaccin is. Zo lang er vermoedens zijn dat het gevaarlijk kan zijn om met vijftig, zestig man te zingen zit er een enorm smet op.”

Koren zijn in rouw. Niet alleen om de koorleden die op verschillende plekken ziek werden van het virus en soms ook overleden - zoals in Amsterdam, waar één koor uitzonderlijk zwaar getroffen werd. Maar ook om koren die misschien niet terugkeren. ,,Zeker in koren met veel oudere leden durven veel mensen nu gewoon niet te zingen.”

Bij het projectkoor in Etten-Leur, dat nét voor de uitvoering van het passieconcert stond toen de lockdown inging, is volgens Bicknese gelukkig niemand ziek geworden. ,,Toch heftig hoor. Heb je zes maanden naar zo’n concert toe gewerkt, is alles ineens weg.”

Ze is blij dat ze volgende week misschien op een repetitie staat met Ex Ligno. ,,De muziek is zo’n groot deel van mijn leven: toen dat stilviel, vond ik dat erg moeilijk. Ik wist niet wat ik met mijn tijd moest. Ik miste de mensen en de muziek. Hoorde ik een mooi stuk op de radio, dan huilde ik. Niks voor mij.”

