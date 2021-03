Weer stijgende temperaturen in een Etten-Leurs schoolgebouw: ‘En de zomer moet nog beginnen’

In augustus werd aangekondigd dat de gemeente ‘de komende maanden’ zou laten onderzoek of de klimaatregelinstallatie problemen vertoonde door een constructiefout, door een instellings- of door een gebruikersfout.



Wat dat onderzoek heeft opgeleverd is niet duidelijk. Raadslid Mariëtte Nooijens wil antwoord. Ook op de vraag of de gemeente er uit is met de scholen wie verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud en wie wat betaalt.



De gemeente heeft meestal een week of zes nodig om schriftelijke vragen te beantwoorden. In de regel worden die antwoorden eerst gegeven aan de fractie die ze stelt.