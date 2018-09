'Weer ernstige overlast door cliënten van GGZ in Etten-Leur Noord'

Voor Mieke Manders gaat er niets boven muziek

25 september ETTEN-LEUR - Mieke Manders is veertig jaar verbonden aan de Nieuwe Nobelaer als lerares klarinet en saxofoon en later ook glas-in-loodAan de wand van haar studeerkamer hangen tientallen foto's van leerlingen, veelal tieners, spelend op klarinet of saxofoon. Allen hebben of hadden ze les van Mieke Manders (62) die zondag in de Nieuwe Nobelaer vanaf 16.00 uur viert dat ze 40 jaar muziekles geeft.