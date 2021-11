Weer een bank dicht in Etten-Leur: ‘Het is voor ouderen steeds lastiger hun bankzaken te regelen’

Van Heuveln komt als cliëntondersteuner en ouderenadviseur veel bij mensen thuis. ,,Ik ga soms met tassen vol administratie weer de deur uit. Er zijn mensen die hun bankzaken niet meer zelf kunnen regelen: die zijn afhankelijk van hun kinderen, de KBO of budgetcoaches. Als je niet met een computer overweg kan is het tegenwoordig lastig om de regie te houden over je eigen geld.”

Veel grote banken hebben nog kantoren of servicepunten in Etten-Leur, maar hun openingstijden en dienstverlening verschillen per locatie en worden regelmatig aangepast. Dat kan zeker voor ouderen behoorlijk verwarrend zijn.

Stinkende best

De Rabobank in Etten-Leur sloot het kantoor een tijd vanwege een verbouwing, maar ging deze herfst weer open. ING sloot vorig jaar zijn kantoor in Etten-Leur: dat is vervangen door een servicepunt. ABN Amro werkte al een tijd met beperkte openingstijden en blijft voorlopig geheel gesloten vanwege personeelsgebrek. ,,We doen ons stinkende best om dat op te lossen”, zegt een woordvoerder van de bank. ,,Tot die tijd kunnen klanten zaken online regelen, of bij ons kantoor in Breda.”