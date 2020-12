Weekmarkten zonder bemoeienis gemeente: ook Etten-Leur onderzoekt het

De gemeente Moerdijk wil de verzelfstandiging van de bestaande weekmarkten in Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen vanaf 1 april 2021 in laten gaan. Burgemeester en wethouders hebben dit dinsdagmorgen besloten.

Geen vergoeding

Ook in Etten-Leur wordt onderzocht of de weekmarkt geprivatiseerd kan worden. Het CDA stelde het maandag voor, de coalitiegenoten (APB en VVD) bleken al akkoord met de motie.

Het voorstel is om eerst aan de winkeliersverenigingen te vragen of die de organisatie over willen nemen. Daar zou dan een vergoeding tegenover staan (van ongeveer 10.000 tot 15.000 euro voor de winkeliersvereniging uit Leur en tot 25.000 euro voor de collega's uit Etten. Houdt de gemeente mooi 26.000 euro over voor andere zaken, zo is de gedachte. Volgens het CDA zijn die verenigingen benaderd en wel in voor een gesprek.