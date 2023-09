Weekend van culinaire hoogstandjes, met BOV Trofee als lekkere starter

Op veel meer plekken problemen met vervoer kwetsbare leerlingen: ‘Martijn is wéér niet opgehaald’

BREDA/OOSTERHOUT - ,,Ik hou m’n hart vast voor over een uur.” Wat als zijn zoon Martijn niet is opgehaald van school? Het is donderdagmiddag, dag 4 van de ellende. Vader Rob uit Breda zit in de rats. En hij niet alleen. ,,In de hele regio Breda loopt het in de soep met Connexxion.”