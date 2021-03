Wedstrijd om de leukste Mascotte van de KSE, maar wie zit er eigenlijk in dat pak?

Het idee van de wedstrijd komt van PR medewerker Mike Siebelink, tevens de presentator van het geheel. Gezellig en verbindend voor de hele school was de gedachte erachter. Cameraman Sjoerd verzon de naam en hij en collega-student Bram maken de opnames.



Na de uitzending via het Youtube-kanaal van de KSE kan er online gestemd worden op de leukste Mascotte is. Na de eerste ronde valt degene met de minste stemmen af en wordt bekend wie zich in die vermomming schuil hield. Zo zijn er drie rondes met in totaal zes mascottes. In de finale strijden de drie overgebleven mascottes om de ereplaats en weet eindelijk iedereen wie er in dat pak zat.