Website Nieuwe Nobelaer plat: ‘Kaartverkoop Philippe Geubels ging als een malle’

In Liefdevolle Herinnering Kees uit Et­ten-Leur overleed aan een zeldzame hersenziek­te: ‘Niemand kwam bij ons zitten’

11:36 Kees van Meel is begin 50 als hij de diagnose ziekte van Pick krijgt. De hersenziekte zorgt voor een wending in zijn leven. Hij overlijdt in 2006, slechts 68 jaar oud.