‘We moeten nu bedenken wat voor voedselbank wij eigenlijk willen zijn’

Marjan Verweij, jaren de drijvende kracht achter de lokale voedselbank, gaf de teugels in handen van een nieuw bestuur. Op ongeveer hetzelfde moment fuseerde de voedselbank met Voedselinitiatief Etten-Leur. ,,Daarmee hielpen we in één keer tientallen gezinnen extra per week, zonder dat we meer ruimte hadden", zegt de nieuwe voorzitter Thomas Chaulet. De vrijwilligers van voedselbank en voedselinitiatief moesten bovendien aan elkaar en de verschillen in werkwijze wennen.

Geen wonder dat het rond de jaarwisseling soms rommelig liep. Maar nu is het stof gaan liggen, denken Chaulet en medebestuurslid Margreet Jans. ,,De wekelijkse uitgifte van pakketten is op orde, de verstandhoudingen zijn goed. Nu kunnen we gaan bepalen wat voor voedselbank we eigenlijk willen zijn.”

Hoe de Voedselbank Etten-Leur ervoor staat? Chaulet: ,,Het basisstreven is om elke week 127 gezinnen - die bestaan uit meer dan 560 mensen - te voorzien van spullen voor drie gezonde maaltijden; een aanvulling op hun eigen boodschappen. Dat lukt de ene week beter dan de andere. Deze voedselbank heeft dat doel de afgelopen jaren nagestreefd met een maximale inzet van het bestuur en de vrijwilligers, maar met vrij minimale middelen.”

Het nieuwe bestuur wil proberen de organisatie wat stabieler te maken door er meer pijlers onder te zetten. Op dit moment steunt de voedselbank op 25 à 30 vrijwilligers, zegt Jans. Er zit veel enthousiasme en betrokkenheid in die groep; soms iets té veel. Chaulet: ,,Er zijn af en toe vrijwilligers die hier harder werken dan je in de meeste normale banen zou doen. We willen mensen ook rust kunnen gunnen. Om het voor de vrijwilligers zelf leuk en behapbaar te houden, maar ook om de voedselbank minder kwetsbaar te maken. Als er vijf of zes mensen bij komen is het een minder groot probleem als iemand ziek wordt of wegvalt.”

Minder kwetsbaar

Om soortgelijke redenen hoopt het bestuur meer contacten te leggen met ondernemers en voedselproducenten. Want als er meer sponsors zijn, worden de financiën en samenstelling van wekelijkse pakketten ook minder kwetsbaar. ,,Om de pakketten te vullen zijn we sterk afhankelijk van giften van bijvoorbeeld supermarkten en van de wekelijkse levering van het distributiecentrum van Voedselbanken Nederland. We hebben weinig ruimte om te beïnvloeden wat er binnenkomt. Daardoor kan het bijvoorbeeld gebeuren dat we de ene week heel veel groente of vlees hebben, en een week later bijna niet.”

De kaders zijn dus helder: ,,We willen een stabiele organisatie zijn waarin vrijwilligers zich prettig voelen en die elke week een gevarieerd pakket uit kan geven.” Maar daarmee ligt er nog geen antwoord op alle vragen die het nieuwe bestuur zich de komende tijd wil stellen, bijvoorbeeld als het gaat om toekomstige huisvesting. ,,We moeten gaan bedenken wat voor voedselbank we in de kern willen zijn. Pas als we daar een helder beeld van hebben, kunnen we bedenken wat we daarvoor nodig hebben.”

Een voedselbank kan zich beperken tot de kerntaak: het uitgeven van voedsel dat tegen de houdbaarheidsdatum aan zit om gezinnen die in armoede leven een aanvulling op hun boodschappen te bieden. Maar misschien zien ze in Etten-Leur wel ruimte om die doelstelling uit te breiden, zoals sommige ‘collega's’ elders ook doen. ,,Sommigen hebben bijvoorbeeld ruime voorraden en kunnen daardoor beter sturen op de inhoud van pakketten. Maar: dat vraagt ook om extra opslagruimte, vervoer, koeling, vrijwilligers... Wij gaan de komende tijd kijken: hoe willen wij de taak van de voedselbank zélf invullen, wat achten we haalbaar? En wat hebben we nodig om die taak uit te voeren, bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting?”

Schouders eronder

De Voedselbank huist nu in een krap bemeten pand op Vosdonk. In de kern heeft dat wat nodig is: opslagruimte en een plek om pakketten in te pakken en uit te geven. Maar het past allemaal maar net. ,,Misschien willen we straks verbouwen, of verhuizen, misschien helemaal niks. Hetzelfde geldt voor vervoer. We mogen nu soms busjes lenen van bedrijven in de buurt om spullen op te halen, maar het kan zijn dat we straks tot de conclusie komen dat we toch eigen vervoer nodig hebben.”

Het vijfkoppige nieuwe bestuur wil er in elk geval vol de schouders onder zetten - veelal naast drukke andere banen. Jans is stewardess, Chaulet ondernemer. ,,Wij hebben het goed. Het voelt als de juiste keuze om niet alleen voor jezelf te zorgen, maar ook iets te doen voor mensen die minder mazzel hebben gehad.”

PASPOORT - Thomas Chaulet (36, getrouwd, vader van drie kinderen) heeft een eigen vastgoed-adviesbureau dat onder meer woningbouwcorporaties adviseert: SMART Real Estate. Hij woonde het grootste deel van zijn jeugd in Nieuw Zeeland, maar woont inmiddels alweer 20 jaar in Etten-Leur. - Margreet Jans (45, getrouwd, moeder van twee dochters) werkt als stewardess voor KLM; eerder werkte zij onder meer als arbo-adviseur en verpleegkundige. Zij woonde onder meer in Delft en Manchester, maar vestigde zich ruim 13 jaar geleden met haar gezin in Etten-Leur.