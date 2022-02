‘We gaan er iets bijzonders van maken’: Route Roparun loopt dit keer ook door Etten-Leur

Vanwege de coronapandemie en steeds veranderende maatregelen heeft de organisatie gekozen voor een route door eigen land. Teams lopen niet de gebruikelijke route tussen Parijs en Rotterdam, maar starten op Vliegveld Twente en kunnen daarna via een noordelijke of zuidelijke route naar Rotterdam trekken. De afstand blijft hetzelfde: 550 kilometer.

Er is nu een route ingetekend die over de Oude Bredaseweg, Raadhuis­plein en Bisschops­mo­len­straat loopt

Het Etten-Leurse Roparun-team 248 Swietelsky/Go4Life koos voor de zuidelijke route, vertelt woordvoerster Letty de Mos. ,,Die zou eerst vlak ónder Etten-Leur doorlopen. Onze teamcaptain heeft toen samen met een andere teamcaptain die in Etten-Leur woont een aanvraag ingediend om de route aan te passen, zodat die dwars door Etten-Leur heen loopt. En dat is ze gelukt: er is nu een route ingetekend die over de Oude Bredaseweg, Raadhuisplein en Bisschopsmolenstraat loopt.”

Volgens informatie op de site van de Roparun kan de route op dit gedeelte overigens nog worden aangepast; het Etten-Leurse team er echter vanuit dat het nagenoeg zeker is, zegt De Mos. ,,En dat is uniek, want normaal loopt de Roparun-route nooit door Etten-Leur. Waarschijnlijk trekken de teams in de late uurtjes door Etten, tussen 10 uur 's avonds en 3 uur 's nachts. We gaan proberen om mensen te mobiliseren die iets bijzonders van die doorkomst in Etten-Leur willen en kunnen maken.”