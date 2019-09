‘We dachten aan illegale bewoners, niet aan een hennepkwekerij op onze bovenverdieping’

Het overkwam Johan en Petra Beekers uit Prinsenbeek. Zo’n zes jaar geleden kochten ze een huis aan de Spoorlaan in Etten-Leur. Het pand kreeg een flinke opknapbeurt en ging de verhuur in. Nadat het enkele jaren zonder enige problemen is verhuurd, ging het twee weken geleden mis.



,,Vanaf het begin af aan hadden we er een vreemd gevoel bij”, zegt Johan. ,,Ik belde uiteindelijk de politie omdat ik dacht dat de huurder een paar immigranten in het huis had gestopt, maar dit… dit hadden we nooit verwacht.”