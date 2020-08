Waterverbruik schiet omhoog: ‘Denk er wel even over na hoeveel er in je zwembadje gaat’

Moskee over Bergse corona­tests: ‘Het signaal is duidelijk, we moeten voorzich­tig zijn’

6:03 BERGEN OP ZOOM - ,,De inzet van de teststraat was om snel inzicht te krijgen in de situatie in Bergen op Zoom. En al klinkt dat wrang, nu zoveel mensen besmet blijken: dat is wel gelukt.”