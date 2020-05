Waterrat Ad Diepstraten (1931-2020) wilde zelfs in een rolstoel nog naar de vloedlijn worden gereden

Et­ten-Leur gaat op zoek naar bommen en granaten

19:07 ETTEN-LEUR - Ook al ging er 75 jaar voorbij sinds de Tweede Wereldoorlog, achtergebleven explosieven uit die tijd kunnen nog steeds voor gevaar zorgen. Bij elk groot bouwproject moet daar onderzoek naar worden gedaan; dat kost tijd en geld. Om dat proces in de toekomst wat te versnellen, brengt Etten-Leur nu in één keer voor de hele gemeente in kaart waar de kans op niet-ontplofte projectielen het grootst is.