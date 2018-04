Water, vuur en slippende banden bij jarig Blom

ETTEN-LEUR - Het spetterende water van de slipcursus, het vuur van de brandweerbluscursus, de benzinegeur van de motorshows. Het verjaardagsfeest van Blom Verkeersschool was zondag een spektakel voor bijna alle zintuigen. Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat Rinus Blom met zijn eerste auto in Etten-Leur rijles gaf.

"Daarom dat we vandaag een open dag hebben voor alle geïnteresseerden", zegt directeur Reggy Heijens. "Daarbij hebben we aandacht voor alle verkeersdisciplines en ook verkeersveiligheid. Zo hebben we hier een stand van Brabant gaat voor NUL verkeersdoden - een door de provincie ondersteund project, doen we gratis proefritjes en hebben we een korte antislipcursus."

Die antislipcursus is aan het eind van Blom's verkeersveiligheidsterrein, waar een strip asfalt door sproeiers continue nat wordt gespoten. Auto's rijden beurtelings met zo'n dertig kilometer per uur naar het water toe, waar de bestuurder of passagier aan de handrem trekt. De bestuurder moet dan, door alle pedalen en het stuur met elkaar te balanceren, ervoor zorgen dat de neus van de Toyota Aygo weer de goede kant uitsteekt. Klinkt misschien eenvoudig, maar door de vele pirouettes blijkt het toch niet zo makkelijk te zijn als gedacht.

Gratis proefritjes

Naast de activiteiten op het terrein, was er daarbuiten ook genoeg te beleven. Bezoekers mochten namelijk gratis proefritjes maken in bijna alle lenscategorieën. Vrachtwagens, bussen en personenauto's dus. Ideaal voor de zeventienjarige die nog moet gaan lessen en wel eens een ritje door Etten-Leur wil maken als bestuurder van een auto. Sven Brocatus uit Oud Gastel is zo'n zeventienjarige.

"Het ging heel goed", zegt Brocatus. "Nou rij ik op dit moment al in zo'n brommobiel, dus qua verkeer weet ik al wel hoe het zit. Dat is alleen wel een automaat waardoor ik nu wel opeens moest schakelen. Wel heel nieuw, maar ook leuk om eens te doen. Of ik hier straks ga lessen? Daar twijfel ik nog over, al ik vind het hier wel lekker geregeld."

Neeltje Heeren uit Etten-Leur heeft al een aantal jaar haar rijbewijs bij Blom gehaald, toch was er ook voor haar genoeg om nieuwe dingen te beleven. "Die drugstest vond ik wel heel bijzonder. Je krijgt dan een soort skibril op en je ziet dan alles vaag. Dan heb je opeens twee of drie handen voor je neus. Dan loop je daar compleet gedesoriënteerd door die bus, echt een ervaring. Slipcursus heb ik ook gedaan, dat was echt angst en beven."

Focus op transport

Hoewel Blom vijftig jaar geleden met een auto begon, ligt de focus inmiddels meer op de transportsector, zegt Heijens. "En naar vrachtwagenchauffeurs is op dit moment veel vraag. Zo zijn we nu veel mensen aan het omscholen om daarin te mogen rijden, daarnaast moet je daar periodiek cursussen en trainingen voor volgen. Wat wel opvalt is dat er steeds minder jongeren zijn. Je bent als internationale vrachtwagenchauffeur soms toch wel een paar avonden van huis en dat is niet iets wat iedereen aanspreekt. Toch is de transport- en logistieke sector nu wel booming. Wij zijn dan nu ook een beetje aan het groeien, al is het wel moeilijk om aan instructeurs te komen. Dat, samen met de capaciteit van het CBR, is op dit moment dan ook een remmende factor."