Wat leren we van open dagen?

Midden in de nacht fitnessen? Dat kan straks in Et­ten-Leur

23 januari ETTEN-LEUR - Het hoeft niet, maar het kán: midden in de nacht fitnessen. Dat kan straks ook in Etten-Leur, want in mei (naar verwachting) opent Dave Franken aan de Spoorlaan 21 fitnesscentrum Anytime Fitness.