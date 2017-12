Wat kost een dagje zwemmen? Tarieven nieuw zwembad Etten-Leur worden in januari vastgelegd

Stra­ten­ma­kers­be­drijf De Krom uit Etten-Leur is 'Brabants Beste'

14 december ETTEN-LEUR / RUCPHEN - Bestratingsbedrijf De Krom uit Etten-Leur is woensdagavond in het Provinciehuis in den Bosch uitgeroepen tot een van 'Brabants Besten'. Het bedrijf is daarmee benoemd tot ambassadeur Innovatief Werkgeverschap.