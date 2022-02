Buitenschoolse uitjes en excursies worden bekostigd via een vrijwillige ouderbijdrage. In het verleden werden die kosten nog weleens voorgespiegeld als verplicht. Leerlingen van wie de ouders het minder breed hadden, kregen in zo’n geval een alternatief en kosteloos programma aangeboden. Dat mag niet meer. Gelijke kansen voor ieder kind, is de achterliggende gedachte van de nieuwe wet.



Uw ervaring

Maar hoe gaat dat in de praktijk? Wat is uw ervaring met de vrijwillige ouderbijdrage op middelbare scholen in West-Brabant? Laat het ons weten.



Stuur uw ervaring naar onze verslaggevers Juliet Adema en Nicole Roelands via oproep@bndestem.nl. Graag met vermelding van uw naam en woonplaats.