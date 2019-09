Wat bezielt het iemand om op een stel dakdekkers te schieten? Stond hun bus fout geparkeerd?

burendag Nationale burendag in West-Bra­bant: ‘Ik voel me door deze buren al helemaal thuis’

27 september ETTEN-LEUR/STEENBERGEN - Buren kunnen elkaar in de haren vliegen over een verkeerd geplaatste schutting of elke avond harde muziek. Morgen is het Nationale Burendag, het moment om de band met de buren opnieuw aan te halen óf te vieren. Deze West-Brabanders hebben zo’n speciale dag niet nodig.