Wat bezielt een vader om zijn gezin uit te moorden?

Een warme laatste groet, op gepaste afstand

19:00 ETTEN-LEUR - Afscheid nemen van geliefden is extra lastig, nu zelfs voor uitvaarten een maximaal aantal bezoekers is ingesteld. Maar de behoefte om nabestaanden te troosten en respect te tonen voor overledenen is er ook in tijden van een gemeen virus. In het buitengebied van Etten-Leur zwaaiden mensen een geliefde overledene daarom dinsdag op een bijzondere manier uit: zij verspreidden zich langs de route, als een langgerekte erehaag.