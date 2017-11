Wat begon als actie om geld op te halen, is nu een professionele musical

Horloge met emotionele waarde na 15 jaar gevonden: 'Ik dacht: dat bestaat niet, maar het is echt'

24 november ETTEN-LEUR - Het is een bizar verhaal vol toevalligheden, maar Paula de Clercq uit Etten-Leur heeft wonder boven wonder haar horloge met emotionele herinneringen terug dat ze vijftien jaar geleden op straat is kwijtgeraakt. Emoties, blijdschap maar vooral ongeloof kwamen naar boven toen de vinder Willem Haneveer met het Zwitsers uurwerk bij haar voor de deur stond.