Wat, als de vaste vrijwilliger vertrekt?

COLUMN We laten Brabant niet naar de kloten gaan, toch?

Ooit verhuisde ik naar Brabant omdat het leven hier goed was. Nu krijg ik vragen over de impact van de drugscriminaliteit op ons leven. In mijn krant lees ik dat het Brabanderschap mij gemiddeld een jaar van mijn leven kost, vanwege de slechte luchtkwaliteit.

7:00