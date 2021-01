Wachttijd voor huurwoning in Etten-Leur blijft voorlopig aan de lange kant

Alwel bezit nu vijfduizend huurwoningen in Etten-Leur; de komst van duizend extra woningen in een kleine tien jaar zou dus een snelle, stevige groei betekenen. De corporatie heeft al harde plannen voor de bouw van 300 huurwoningen de komende jaren, zegt Pistorius. Waar ruimte is voor de 700 andere woningen die dan nog nodig zijn - en óf die er wel is - moet de komende tijd duidelijk worden.

,,En in het onderzoek waar we dat streefgetal van duizend op baseren is de coronacrisis niet eens meegenomen", zegt Maurice Theeuwes, die als Alwel-assetmanager in de gaten houdt hoeveel en wat voor woningen Etten-Leur nodig heeft. ,,Terwijl wij wel verwachten dat die de druk verder op zal voeren. Het lijkt logisch dat er over een tijdje meer mensen zijn die hun hun huidige woning niet meer kunnen betalen, en dan op zoek gaan naar een huis in de sociale sector. En misschien groeit het aantal woningzoekenden ook omdat er meer scheidingen komen.”