Waarschijnlijk geen oldtimer motorraces meer in Etten-Leur

Dit keer is het niet corona die een spaak in de wielen van de oldtimer motoren steekt, maar het gebrek aan ruimte voor het rennerskwartier, voorheen op het terrein voor Fri-Jado op industrieterrein Vosdonk.

De fabriek, ook wel bekend als de Tomado, is afgebroken en het nu geëgaliseerde terrein is volgens de gemeente niet beschikbaar. Een grote teleurstelling voor organisatoren Corné van Ginneken en Arie de Man, die wel gezocht hebben naar alternatieven op het industrieterrein, maar daar niet in geslaagd zijn.

,,We dachten bijvoorbeeld aan het terrein in de buurt van Transportbedrijf Van Overveld aan de Munnikenheiweg, maar daar zijn veel bedrijven die dan niet bereikbaar zijn.”

In het buitengebied

Dat standpunt wordt gedeeld door de gemeente. ,,Op Vosdonk is veel verkeer van leveranciers, ook in het weekend. Om die reden gaven wij de organisatie de tip om als mogelijke locatie te kijken naar een route in het buitengebied”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Quote Als er geen alternatie­ven zijn op Vosdonk, dan houdt het op vrees ik Corné van Ginneken, Organisatie

Die route in het buitengebied is de organisatie niet vreemd aangezien de motoren al van begin dertiger jaren tot 1972 over de Klappenberg denderden. Vanwege overlast werd verkast naar industrieterrein Vosdonk. En die overlast voorziet Van Ginneken nu weer.

Niet gecharmeerd

,,We zouden van twee dagen naar één dag gaan en een iets kortere route kunnen maken vanaf het Schuitvaartjaagpad, over de Klappenberg en de Zundertseweg. Maar er grenzen veel woningen aan het parcours en niet iedereen is van motorraces gecharmeerd. Bovendien is dat een hele ‘snelle’ route dus gevaarlijker.”

Of er in de toekomst nog plaats is voor de Oldtimers race is maar de vraag. ,,Als er geen alternatieven zijn op Vosdonk, dan houdt het op vrees ik” aldus Van Ginneken.