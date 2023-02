Waarom voedt Etten-Leur in zaak flexwoningen het wantrouwen in de ‘open transparante overheid’?

Zevenberge­naar Duran voelde aardschok­ken in Turkije: ‘Dan ben je ineens een klein manneke’

ZEVENBERGEN - Duran Ok (61) uit Zevenbergen is op familiebezoek bij zijn zus en hoogbejaarde moeder in Turkije als de eerste aardbeving ’s nachts toeslaat. De hoge flat waarin hij slaapt, begint ineens heen en weer te slingeren.

7 februari