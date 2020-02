Waarom Etten-Leur nog wacht op een glasvezel-'ja’

ETTEN-LEUR - Inwoners van Etten-Leur moeten nog even wachten, voordat ze weten of er glasvezel komt in hun hele gemeente.

Hoewel de deadline om je daarvoor aan te melden afgelopen weekend verliep, zegt netwerkbeheerder e-fiber pas over een paar weken definitief ja of nee tegen de aanleg van zo’n netwerk.

Als het netwerk er komt, zou iedereen in Etten-Leur toegang kunnen krijgen tot een internetaansluiting die vele malen sneller is dan een aansluiting via de kopernetwerken die er nu liggen. Pas een paar wijken in Etten-Leur hebben al toegang tot glasvezel, via andere netwerkbeheerders.

Zieltjes winnen voor snel internet

E-fiber zou 20 tot 25 miljoen euro moeten investeren om glasvezel aan te leggen in de hele gemeente. Om die investering rendabel te maken, moet minstens 30 procent van de huishoudens in Etten-Leur bereid zijn een glasvezelabonnement te nemen bij een provider die samenwerkt met e-fiber.

Quote Het blijft nog even spannend of we echt genoeg aanmeldin­gen hebben gekregen Gerard Overmars, CCO e-fiber De afgelopen maanden werd een campagne gevoerd om de benodigde ‘zieltjes te winnen’. Op 1 februari lag een deadline: dan moest die 30 procent bereikt zijn, zodat de netwerkbeheerder kon gaan kijken of glasvezel voor Etten-Leur haalbaar is. Maar dat betekent niet dat e-fiber nu al meteen kan zeggen of het doorgaat of niet, legt Gerard Overmars van e-fiber uit.

,,De laatste weken ging het tempo in het aantal nieuwe aanmeldingen wel omhoog, maar het blijft nog even vrij spannend of we die 30 procent echt gehaald hebben.” De aanmeldingen voor glasvezel via e-fiber kwamen namelijk niet binnen bij dat bedrijf zelf, maar bij de providers waarmee de exploitant samenwerkt.

,,Zij maken gebruik van ons netwerk en mensen worden klant bij hún, niet rechtstreeks bij ons. Zij verzamelen nu de cijfers over de ‘harde contracten’, zodat we over een week of twee definitief zicht hebben op de belangstelling in Etten-Leur.”

Een enorme investering

E-fiber overlegt op basis van die cijfers met de aandeelhouders en aannemers, om te kijken of er inderdaad glasvezel in Etten-Leur kan komen.

Overmars: ,,Het gaat om een enorme investering, dus moeten we alle facetten heel goed tegen elkaar afwegen. Behalve het precieze percentage aanmeldingen kijken we nu dus ook nog goed naar de beschikbaarheid en prijzen van aannemers die het netwerk echt voor ons aan zouden kunnen leggen.”

Over ongeveer een maand moet dan echt duidelijk zijn of héél Etten-Leur glasvezel krijgt en wanneer. De mensen die zich daarvoor hadden aangemeld bij een van de betrokken providers, krijgen volgens Overmars per mail bericht wanneer er meer duidelijkheid is.