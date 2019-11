Waar ooit het afval lag te stinken, komt ruimte voor schone energie en natuur

PREMIUMETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN De voormalige vuilstort in het buitengebied tussen Etten-Leur en Zevenbergen krijgt een tweede leven. Waar ooit bergen afval lagen te stinken, moeten straks bijen zoemen tussen zonnepanelen, wandelaars genieten van vers aangeplant groen en vogels nestelen in het struikgewas.

Het zonnepark zelf - zo’n negentien voetbalvelden groot - zal niet eens echt opvallen. De ongeveer 30.000 zonnepanelen aan de Bollendonkseweg komen op de voormalige vuilstort, die is afgedekt met een laag aarde. Het perceel ligt daardoor weliswaar hoger dan de omliggende polder, maar is omgeven door hekken en groen.

Natuurontwikkeling

Wat wél in het oog moet springen, zijn twee lapjes grond in de directe omgeving, die vanwege de komst van de zonneweide worden ingezet voor 'landschapsverbetering'. ,,De provincie verwacht dat ontwikkelaars van zonneparken in Brabant zich ook inspannen voor natuurontwikkeling in de omgeving‘’, vertelt Ton de Fouw van GroEnergie Groep B.V., de ontwikkelaar van het zonnepark aan de Bollendonkseweg.

,,En hier moeten ook wat wilgjes en boompjes worden gekapt, die in de loop der jaren op de vuilstort zijn gegroeid. Dat groen moeten we in de directe omgeving compenseren.‘’ Voor die natuurontwikkeling bij het nieuwe zonnepark zocht GroEnergie de samenwerking met de Stichting Natuur- en MilieuEducatie in Etten-Leur (MEC).

Voedselbos

En die heeft er grootse plannen. Bestuursleden Wim van Dalen (voorzitter) en Hans Wierema (penningmeester) dromen hardop van onder meer een voedselbos en een stukje nieuw wandelgebied. ,,Wij zijn in dit gebied al actief‘’, vertelt Wierema. ,,Een groep vrijwilligers houdt zich hier bezig met natuuronderhoud, bijvoorbeeld bij het laarzenpad.‘’

Al die groene vingers komen straks goed van pas, als het werk aan de 'groene percelen’ bij het zonnepark kan beginnen. ,,Het terrein dat direct ten zuiden aan het zonnepark grenst, dat planten wij straks aan. Daar komen behalve nieuw groen ook wat paden.‘’

Volledig scherm Hekken en bomen onttrekken de voormalige stortplaats aan de Bollendonkseweg aan het zicht. © Hélène Schenk

Maar het meest enthousiast zijn ze bij het MEC zelf over de kansen die het zonnepark biedt om op een driehoekig lapje grond net ten oosten van de panelen een voedselbos te ontwikkelen. ,,We denken aan noten en bessen, aan kruiden‘’, schetst MEC-voorzitter Wim van Dalen.

,,Met een voedselbos laat je zien hoe je verantwoord met de natuur om kunt gaan en er tóch praktisch nut uit kunt halen. Zo'n bos helpt CO2 uit de lucht te halen, het maakt de bodem gezonder. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen.‘’

Oogsten

Met een beetje mazzel kan de aanplant van dat voedselbos eind 2020 beginnen, zeggen de mannen van het MEC. Maar daarna duurt het nog een tijd voordat bezoekers er de eerste noten kunnen proeven, waarschuwt Wierema. ,,Voor zo'n bos volledig ‘actief’ is en je echt kunt gaan oogsten, ben je snel een jaar of zeven verder.‘’

Blije bijen

Overigens komt er ook tussen de zonnepanelen zelf ruimte voor natuurvriendelijke maatregelen, vertelt De Fouw van GroEnergie. ,,We plaatsen de zonnepanelen schuin, gericht op het zuiden. Om te voorkomen dat ze in elkaars schaduw staan, komen ze hier wat verder uit elkaar. Daardoor is er ruimte om tussen de panelen kruiden- en bloemrijk gras in te zaaien, en da's weer fijn voor bijen en andere insecten.‘’

Zonnepark Bollendonkseweg GroEnergie Groep B.V. ontwikkelt een zonnepark op de voormalige vuilstort aan de Bollendonkseweg, op een kleine 10 hectare in de polder tussen Etten-Leur en Zevenbergen. Daar zouden zo’n 30.000 zonnepanelen moeten komen met een totaalvermogen van 10 megawattpiek: volgend GroEnergie genoeg om ongeveer 2600 huishoudens van stroom te voorzien. Aan de vergunning zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de kap van bomen op het terrein in de buurt worden gecompenseerd. Dat gebeurt op twee lapjes grond direct ten zuiden en iets ten oosten van het zonnepark. Voor de invulling daarvan werkt GroEnergie samen met de Stichting Natuur- en MilieuEducatie Etten-Leur (MEC). Investeerder GroEnergie is in gesprek met een investeerder voor het zonnepark. Ook burgers moeten er straks, via de stichting DuurSaam Etten-Leur, in kunnen investeren. Om het park te realiseren is ook een zogeheten SDE+-subsidie nodig; begin 2020 moet duidelijk worden of die er komt. Als alles soepel loopt, zou het zonnepark er eind 2020 kunnen liggen.