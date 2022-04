Waar moet de Samentuin in Etten-Leur naartoe?

Aantal patiënten met Parkinson blijft explosief groeien: ‘Het kan iedereen treffen’

ETTEN-LEUR - Het aantal mensen dat lijdt aan de ziekte van Parkinson of parkinsonisme groeit nog steeds explosief en treft ook steeds meer jongeren. ,,Het is zo belangrijk dat daar veel meer aandacht voor is. Het kan iedereen treffen", zegt Claudia Geldtmeijer (39) uit Etten-Leur.

