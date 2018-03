Waar liep het Etten-Leurse college van B en W tegenaan?

De hondentoiletten in Etten-Leur liggen er spic en span bij

16 maart ETTEN-LEUR Hondenpoep is een grote ergernis voor veel inwoners van Etten-Leur. Doe wat aan die overlast luidde de opdracht van de gemeenteraad aan het college in 2014. Nu, vier jaar later, laat het college in een officiële brief aan de raad weten dat de klus is geklaard. Alle hondentoiletten in Etten-Leur liggen er spic en span bij.