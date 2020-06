Waar kan Etten-Leur op bezuinigen? Gemeente vraagt (om) raad

ETTEN-LEUR - Inwoners, ondernemers, organisaties, het onderwijs, zij allen mogen vanaf juli meepraten over de manier waarop Etten-Leur de tering naar de nering zet. Voor nieuw beleid is in principe geen geld. De inzet: Denk, wat kan ik wél met het beschikbare (verlaagde) budget.”

De politieke partijen die de coalitie vormen (CDA, APB en VVD) zien wel ruimte om te besparen. Zoals op de dienstverlening van Surplus (er zijn veel dubbels met diensten die bijvoorbeeld ook KBO's leveren, zoals meedenkcoaches en cliëntenondersteuners) en op de kwaliteit van de buitenruimte. Op groen dat minder onderhoud nodig heeft, is bijvoorbeeld best te besparen.

Jeugdzorg

De gemeente heeft een tekort van bijna 3 miljoen euro op de begroting weg te poetsen. Dat is veroorzaakt door fors hogere uitgaven voor jeugdzorg (voor 13% van de jongeren in Etten-Leur) , de WMO en de Participatiewet (uitkeringen).

Die verhoging is structureel, in tegenstelling tot de extra kosten (mogelijk tot 5 miljoen oplopend) die Etten-Leur naar verwachting maakt vanwege corona. Dat geld hoopt de gemeente terug te halen bij het Rijk.

Reservepot

Omdat Etten-Leur volgend jaar een sluitende begroting wil presenteren én nog graag een half miljoen spaart (want de reservepot is leeg), wil ze met de bewoners én de gemeenteraad in overleg over de vraag waar dat geld te halen valt.

Diverse fracties zitten niet te wachten op een extra lastenverzwaring voor de inwoners. Die zijn dit jaar al geconfronteerd met veel hogere kosten voor afvalverwerking en een verhoging van de ozb.

Via www.etten-leurdoethetgewoon (digitaal platform) en Tipetten-leur (burgerpanel waarbij mensen lokaal, actueel en anoniem mee kunnen denken over ontwikkelingen in de gemeente.) kunnen inwoners meedenken en -praten over bezuinigingsrichtingen.

Nobelaer

Het is geen geheim dat veel inwoners bijvoorbeeld niet zitten te wachten op een Nieuwe Nobelaer, maar die race is al gelopen. De bouw is gestart. Maar voor nieuw beleid, zeggen de wethouders Frank Vrolijk en Ger de Weert, is ‘in principe’ geen ruimte.

Quote Onze ambities en het gewenste kwaliteits­ni­veau moeten worden bijgesteld Ger de Weert, Wethouder Financiën Etten-Leur

,,We geven niet meer geld uit dan dat er binnenkomt. We nemen maatregelen aan de uitgave- en inkomstenkant binnen de drie domeinen (fysiek, sociaal en bedrijfsvoering) voor minimaal € 3 miljoen. Dat betekent dat onze ambities en het gewenste kwaliteitsniveau moeten worden bijgesteld", aldus De Weert maandagavond in een presentatie voor de gemeenteraad.