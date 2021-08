Waar ik woon, vraagt de ANWB’er die me komt wegslepen. Goeie vraag..

Gratis nestkast­jes en beplanting in twee Et­ten-Leur­se wijken om vogels en insecten te beschermen

20 augustus ETTEN-LEUR - Meer vogels in de wijk. En ook meer insecten. Zoals de gier- en huiszwaluw, de huismus, de vleermuis en wilde bijen. Dat is het doel van het project ‘Natuur in de Wijk’ dat nu ook van start gaat in Etten-Leur, in de wijk Hooghuis en een deel van Centrum-Oost.