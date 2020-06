Waar handjes nodig zijn, steekt zij ze uit de mouwen

Mensen helpen die het nodig hebben, dat is niet iets waar je over nadenkt. Dat doe je gewoon. Jaantje van Batenburg-van de Klundert en haar man Toon hebben dat altijd vanzelfsprekend gevonden.

Toen de buurvrouw ernstig ziek werd in een periode waarin ze allebei jonge kinderen hadden, kwamen haar kleintjes bij hun eten en slapen als zij naar het ziekenhuis moest. Had iemand hulp met sjouwen nodig, een vriendelijk woord? Dan stond het echtpaar er.

Konden oudere buren wat hulp gebruiken met de boodschappen, dan haalden zij ze in huis. Net zoals ze dat ook nu nog elke week doen ‘voor een oudere dame’, vertelt de 82-jarige Jaantje.

Quote Wat ik doe speelt meestal op de achter­grond, geen dingen waar mensen snel een onderschei­ding voor krijgen

Het is één van de redenen waarom ze verrast was, toen de burgemeester tijdens de lintjesregen op een beeldscherm verscheen. ,,Het klopt wel dat ik altijd bezig ben geweest om mensen te helpen. Maar wat ik doe speelt meestal vooral op de achtergrond. Vaak ook hulp aan familie, aan vrienden, mensen die we al jaren kennen. Geen dingen waar mensen snel een koninklijke onderscheiding voor krijgen.”

Maar de decoratie is bij Jaantje zeker op zijn plek, zegt echtgenoot Toon, die zelf jaren geleden al een lintje kreeg. ,,Ik heb altijd gezegd: ik heb een lintje gekregen, maar Jaantje heeft hem verdiend.”

Allebei zetten ze zich al decennia in voor de Lambertuskerk. Ze voelen zich thuis in de kerk, in een gemeenschap waarin mensen hun geloof en de zorg voor elkaar delen. ,,Je rolt er van het een in het ander. Waar handjes nodig zijn, steken wij ze uit de mouwen.”

Quote Altaarkle­den mee naar huis, op een fijnwaspro­gram­ma en dan goed strijken

Inmiddels werkt ze al jaren mee aan de bloemversieringen in de kerk. Ze maakt deel uit van de organisatie van de jaarlijkse Mariaviering, bezorgt felicitatiekaarten vanuit de parochie, heeft zelfs een tijdje de altaarkleden en priester-togen gewassen. ,,Op een fijnwasprogramma en dan goed strijken.”

Hoe trots ze ook is op haar lintje: dat ze die juist in het jaar van de corona-uitbraak kreeg, werpt toch een beetje een schaduw. Juist nu, juist in de maanden waarin het lastiger is om er voor mensen te zijn. De schoonzussen op de besloten afdeling van het zorgcentrum, die ze normaal wekelijks bezoekt, heeft ze al tijden niet gezien.

Rust

De Mariaviering die ze normaal mede organiseert ging niet door. Bezoeken aan zieken of gewoon een kop koffie bij de kleinzoon die voor de havo slaagde: het staat allemaal op een laag pitje.

,,Het ene moment lijkt alles angstaanjagend, het volgende heb je het gevoel dat het allemaal wel meevalt. We hebben in elk geval wat meer rust. Soms zitten we nu anderhalf uur op ons balkon met een boek: die rust gunnen we onszelf normaal gesproken nooit!”