Waar haalt Etten-Leur het geld vandaan?

De diploma-dri­ve-thru is geweldig: ‘Willen we eigenlijk nog terug naar binnen?’

1 juli ETTEN-LEUR - Is dit het nu? In de auto een diploma-uitreiking, na jaren studeren op je middelbare school? Hoezo niet leuk - gewoon geweldig! Veel leuker dan binnen! Havo-eindexamenkandidaten genoten woensdag van een super diploma-uitreiking op de KSE. In een diploma-drive-thru met familie over je schoolterrein, hoe vet is dat!