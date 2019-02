‘Wa dun gemauw’ bij Mauwavond Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Voor de zesenveertigste keer genoten leutige Leurenaren vrijdagavond in 't Turfschip van de Mauwavond. ,,Ut lèk wel ne reünie elk jaor," zegt presentator Peter Meesters. ,,Want ik zie zowat elk jaor dezelfde gezichten." Met mauworkest De Turf Blaozers. Leutvorst Adrijaon II en gevolg, met een vijfkoppige jury maar vooral met zeven 'mauwers' in de Boeg, kreeg het publiek een volle avond puur plezier voorgeschoteld.

Roland Oomen van de organiserende KV Leurse Leut: ,,Vanavond en morgen komen zo'n kleine zevenhonderd bezoekers naar onze Leurse Mauwavonden. Nog nooit hebben we al in de voorverkoop alle kaarten van de hand gedaan. Nu beide avond volle bak. We houden het met een lage entreeprijs erg laagdrempelig.”

Hoe schoon is ons Leurke

Om 20.00 uur zetten De Turf Blaozers een lekker muziekske in. En na binnenkomst van het prinselijk gevolg, zingt de zaal staand het Leurse Volkslied. 'Hoe schoon is ons Leurke', galmt door de zaal. En dan verschijnt de eerste mauwer in de Boeg. Het is Arno Renne als Nolleke Turf de beveiliger. Zijn relaas over zijn eerste klus bij EBN onder de Moeierboom zet de lachspieren meteen op scherp. Want bij een schaap op de achterbank denkt hij wel meteen een 'ramkraak'. Het lichtje van de Boeg is rood. Dat betekent dat zijn elf minuten erop zitten.