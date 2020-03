VVD stelt vragen over plannen voor Wipakker

De VVD-fractie in Etten-Leur heeft het college van B en W daarom vragen gesteld over de stand van zaken rond de Wipakker 6. VVD’er Frans Martens vraagt het stadsbestuur in die brief wat er sinds 2017 is gebeurd rondom de loods, wat de huidige plannen voor de locatie zijn en op welke termijn die moeten worden gerealiseerd.

De fractie wil ook weten in hoeverre de herontwikkeling van het terrein naast de brandweerkazerne samenhangt met andere ontwikkelingen in het gebied, zoals de werkzaamheden in het stationsgebied en de aansluiting tussen station- en centrumgebied in Etten-Leur. En, niet onbelangrijk: de partij wil weten of er in de nabije toekomst iets verandert voor Jeugdland, dat in de zomer aan de Wipakker gehouden wordt.