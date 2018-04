VVD is nu de belangrijkste kandidaat voor een coalitie met APB en CDA

Buiten­brand­je bij hoekwoning in Et­ten-Leur

12:22 ETTEN-LEUR - Aan de Hooiweg in Etten-Leur is donderdagmorgen korte tijd een buitenbrandje geweest bij een hoekwoning. Even was er een zwarte rookwolk tot in de verre omtrek waarneembaar, maar het vuur was door de brandweer zo geblust.