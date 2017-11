VVD heeft lijsttrekker en gaat na rumoerige weken vrolijk verder

ETTEN-LEUR - Alsof er helemaal geen rumoer is geweest rond twee kandidaten voor het lijsttrekkerschap bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, gaat de fractie van de VVD in Etten-Leur weer vrolijk verder. De huidige fractievoorzitter Frank Vrolijk wordt toch de nummer één op de kieslijst van de liberalen.

Daar was dinsdagavond tijdens de ledenvergadering in De Linde niet eens meer een stemming voor nodig. De door de kiescommissie eerder voor die rol naar voren geschoven Bert Thijssen, trok zijn kandidatuur daags voor de bijeenkomst in. Over het waarom wil Thijssen maar een paar woorden kwijt. ,,In het algemeen belang van de partij en daar laat ik het bij''.

Niet eens

Vooruitlopend op de ledenvergadering hebben de twee kandidaten afgelopen zaterdag eerst nog uitvoerig gesproken met het bestuur van de Netwerkcommissie. Dat was nodig na uitlatingen van Vrolijk eerder deze maand in BN DeStem. Hij betitelde Thijssen drie weken geleden als een kandidaat met 0,0 politieke ervaring. Ook was Vrolijk het niet eens met de gang van zaken rond de kandidaatstelling waarvoor hij nooit officieel is benaderd. Door partijgenoten werd hij aangespoord zich kandidaat te stellen.

Vrolijk heeft zich in het gesprek met de Netwerkcommissie en in het bijzijn van Bert Thijssen geëxcuseerd voor die uitlatingen. ,,Die excuses zijn geaccepteerd'', zegt voorzitter Frans Gerritsma van de Netwerkcommissie. Volgens hem is er verstandig gesproken waarbij het partijbelang steeds boven persoonlijke belangen heeft gestaan.

Twee dagen na dat gesprek liet Thijssen het bestuur schriftelijk weten dat hij zich terugtrekt. Of het gesprek van zaterdag daar iets mee te maken heeft, wil Thijssen niet zeggen. ,,Ik geef verder geen commentaar.''

Blij

Frank Vrolijk is blij dat hij na zijn verkiezing verdere uitvoering kan geven aan zijn politieke filosofie. ,,Ik ben blij met het vertrouwen van de partij en ga nu snel aan de slag. Ook Bert heeft me dinsdagavond een ferme hand geschud. Met zijn allen gaan we ons nu richten op een mooie uitslag bij de verkiezingen.''