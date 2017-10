VVD'er Gerdi Evers stapt per direct uit gemeenteraad Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Gerdi Evers stopt per direct als gemeenteraadslid voor de VVD in Etten-Leur. Ze heeft het te druk met haar advocatenpraktijk die ze in januari 2016 heeft opgericht.

,,Ik ben blij dat mijn praktijk succes heeft, maar het betekent dat ik keuzes moet maken. Ik heb onvoldoende tijd voor het raadswerk en dan is het niet meer dan fair dat ik mijn zetel inlever", zegt Evers. Voor fractievoorzitter Frank Vrolijk komt het bericht niet als een verrassing. ,,Binnen de fractie was het al langer bekend. Er is uitvoerig over gesproken. We vinden het bijzonder jammer, maar we snappen haar afweging heel goed. Ze is druk met de opbouw van haar eigen bedrijf."

Evers was na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 nieuwkomer in de VVD-fractie. Ze was verantwoordelijk voor de portefeuilles werk en inkomen, veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs, jeugd en sport.