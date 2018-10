VVD eist opheldering B en W Etten-Leur: ‘Leerachterstand leerlingen Pontusbreed’

ETTEN-LEUR - ‘Voor de gehele Pontus geldt dat kinderen een leerachterstand hebben. Uiteraard maken wij ons grote zorgen.’ Aldus Edgar de Jager, raadslid voor de VVD én ouder van een kind op deze school in De Pijler in Etten-Leur.

Het raadslid heeft donderdagmorgen namens zijn fractie schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over de huisvestingsproblematiek in brede school De Pijler. De school groeit uit zijn voegen. Vier klassen van De Leest - de andere basisschool in De Pijler - en twee klassen van De Pontus zijn, respectievelijk worden vandaag, ondergebracht in lokalen van De Hasselbraam.

Elf groepen

Interim bestuurder Henkjan Bootsma van scholenkoepel SKPOEL verwacht de komende vier jaar voor elf groepen lokalen nodig te hebben op een locatie buiten De Pijler. Hij voert overleg met de gemeente over een huisvestingsplan. Een integraal huisvestingsplan dat er hoognodig moet komen voor alle brede scholen in de gemeente. Het oude verliep in 2010 en werd sindsdien niet meer aangepast.

“Hoe heeft dit kunnen gebeuren", wil liberaal De Jager van B en W weten. Ook wil hij antwoord op de vraag of het klopt dat er al jaren geen verplicht voortgangsgesprek wordt gevoerd tussen schoolbestuurders en de gemeente.

De VVD is, schrijft De Jager, de afgelopen periode door diverse ouders benaderd met zorgen omtrent de ontwikkelingen op De Pontus. Leerlingen van twee groepen vijf kregen tot vandaag les in een teamkamer en een bibliotheek. Zeven ouders dienden een klacht in bij de onderwijsinspectie. De inspecteur houdt de situatie op en rond de school de komende tijd nauwlettend in de gaten.

“Ouders maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van hun kinderen, zowel fysiek als emotioneel, maar vinden weinig begrip bij de school. In een gesprek met ouders is aangegeven dat voor de hele Pontus geldt dat ze een leerachterstand hebben", aldus De Jager. Als ouder maakte hij zelf deel uit van het groepje ouders dat maandagavond een gesprek voerde met Bootsma. “Dat was een teleurstellend gesprek", zegt De Jager daarover. “De ouders voelden zich niet gehoord en niet als serieuze gesprekspartner behandeld.”