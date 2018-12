Vuurwerkvrije dierenpensions zitten tjokvol

,,We zitten vol. Al jaren is dat zo rond deze tijd", zegt Amanda Lagendijk van hondenpension De Lindenberg, gelegen aan de Klappenberg in Etten-Leur. In het geval van De Lindenberg betekent dat honderd honden, tezamen tijdens oud en nieuw.

Ze komen overal vandaan. Boxers Nina en Chanel bijvoorbeeld komen respectievelijk uit Amstelveen en Spijkenisse, om het geknal om de toch al zo gevoelige oren niet mee te hoeven maken. In De Lindenberg maken ze koppeltjes van kalme honden en ‘een vriendje of vriendinnetje dat vuurwerkangst heeft.’ Mocht dan onverhoopt toch iets van geknal of geflits doordringen tot in het buitengebied van Etten-Leur, dan kan de kalme de gestreste verrustigen.

Schuilplaatsje

Lagendijk: ,,We hebben ook altijd de muziek aanstaan en houden alles gezellig en knus dicht. En als honden het ondanks deze maatregelen toch spannend blijven vinden, hebben we een bench met een dekentje erover, waar ze een schuilplaatsje in kunnen zoeken.”

Ook dierenpension De Molenhof in Standdaarbuiten zit vol. Dat heeft puur met oud en nieuw te maken, zegt medewerker Sandra Rombouts, want op 2 januari worden ze alle 33 weer opgehaald.” Net als in De Lindenhof blijft in De Molenhof het licht aan zodat lichtflitsen op grote afstand niet meer te zien zouden zijn. ,,En we zetten de radio aan.” Dat het werkt blijkt ook hier. Klanten komen vanuit België, maar ook van boven de rivieren.

Peter Houtman van Jolistee in Klundert maakt vanavond om 20.00 uur zijn laatste rondje met de dertig hondjes die in het hondenpension verblijven. ,,Het is hier in het buitengebied een stuk rustiger dan in het dorp. En als ik dan straks om 0.15 uur kom kijken, dan liggen ze allemaal in diepe rust.”