Vuurwerkschade Etten-Leur gehalveerd

De schade aan de gemeentelijke eigendommen is exclusief de kosten voor maatregelen om schade te voorkomen, zoals het afsluiten van containers en het plaatsen van kappen over afvalbakken.

Vuurwerkverbod

De gemeente had dit jaar nog aan haar inwoners willen vragen hoe ze dachten over een eventueel vuurwerkverbod. Dat zou gebeuren via een enquête, maar in april, toen daar sprake van was, had het land al te maken met corona.