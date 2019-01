Vuurwerkschade: dit heeft de jaarwisseling in uw gemeente gekost

‘Renoveer liften Beiaard Et­ten-Leur. Ouderen worden de dupe!’

6:06 ETTEN-LEUR - De liften in de Beiaardflats in Etten-Leur moeten niet gesloten, maar gerenoveerd worden. Daarvoor pleit Anneke Smulders, lid van de bewonerscommissie, in een brief aan ongeveer iedereen die mogelijk iets zou kunnen doen aan het probleem dat ze beschrijft. Een probleem waar vooral de ouderen volgens haar de dupe van dreigen te worden.