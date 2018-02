Vrouwelijke glazenwassers uit Etten-Leur: 'Ach meisjes, dit is mannenwerk'

Volgens eigenaresse Lindy zijn er in Nederland slechts enkele vrouwelijke glazenwasser actief. ,,Veel mensen vragen zich af of wij nu glazenwassers of glazenwasters zijn. Maar wij zijn gewoon de twee leukste vrouwelijke glazenwassers van Brabant’’, lachen zij.

Geerts Cleaning Service voert de werkzaamheden uit met zogeheten ‘telescopische glasbewassing’ tot een hoogte van 13,5 meter. Dat betekent dat de glazenwassers niet op een ladder of in een ‘bakkie’ klimmen, maar ramen reinigen met een borstel op een lange steel. Een spons en een zeem komen er ook niet aan te pas.

Strepen

Maar zonder zeem krijg je toch hoe dan ook strepen op het raam? Nee, zeggen de vrouwen van Geert Cleaning Service. En dat komt, zeggen ze, omdat ze water gebruiken dat gedemineraliseerd is. De kleine deeltjes die normaal kunnen zorgen voor strepen, zitten er dus niet in. ,,Het is voor de klanten wel even wennen’’, lichten de ondernemers toe. ,,Als wij naar ons volgende adres vertrekken, zijn de ramen namelijk nog nat. Het duurt gemiddeld twee uur voordat ze opgedroogd zijn. En daar komt dus geen trekker aan te pas.’’