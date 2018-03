Vrouw op scooter geschept door auto in Etten-Leur

Bijengilde Etten-Leur en Omstreken met vijf kraampjes op Hof van Houte

12:17 ETTEN-LEUR - Zijn zorgen over de toekomst van de bijen die hard nodig zijn voor de bestuiving van de gewassen groeien met de dag. Henk Boot, voorzitter van het zestig leden tellende bijengilde Etten-Leur en Omstreken, denkt dat lang niet iedereen in de gaten heeft hoe belangrijk deze insecten zijn voor het evenwicht in de natuur.