Vrouw onder invloed van drugs voor derde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs in Etten-Leur

Een agent zag maandagavond een auto rijden op de Wilgenlaan, die opviel vanwege de gehaaste rijstijl. De agent diende een controle in, waaruit bleek dat het rijbewijs van de 38-jarige bestuurster eerder was ingevorderd. De vrouw rook volgens de politie naar alcohol en cannabis. De bestuurster gaf toe dat ze voor het rijden nog geblowd had.

Een speekseltest wees uit dat de vrouw inderdaad drugs gebruikt had. Hierop is zij aangehouden. Aangezien het de derde keer was dat de Etten-Leurse is betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs, is in overleg met de officier van justitie de auto waarin zij reed in beslag genomen.