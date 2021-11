Vrouw durfde geen korte broek aan en schrok bij aanraking, ze vertelde te zijn misbruikt: eis 20 maanden cel

Besmet­tings­graad in Et­ten-Leur en Moerdijk vele malen hoger dan een maand geleden

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Het aantal bekende coronagevallen in Etten-Leur en Zevenbergen blijft stijgen. In Etten-Leur is de besmettingsgraad nu ongeveer tien keer zo hoog als een maand geleden. In de gemeente Moerdijk is de besmettingsgraad in diezelfde periode zo'n zeven keer zo hoog geworden.

1 november